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Emine öğretmenden öğrencilerine online eğitim Osmaniye’de 26 yıllık ilkokul öğretmeni Emine Gül, internet üzerinden öğrencilerine online ders anlatıyor Emine Gül: "Okullar açılana kadar derslerimiz bu şekilde devam edecek"

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ilkokul öğretmeni Emine Gül, internet üzerinden öğrencilerine online ders anlatıyor.

Emine öğretmenden öğrencilerine online eğitim Osmaniye’de 26 yıllık ilkokul öğretmeni Emine Gül, internet üzerinden öğrencilerine online ders anlatıyor Emine Gül: "Okullar açılana kadar derslerimiz bu şekilde devam edecek"

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ilkokul öğretmeni Emine Gül, internet üzerinden öğrencilerine online ders anlatıyor.
Cansan Hacı Bedirhan Can İlkokulunda görev yapan 26 yıllık sınıf öğretmeni olan Emine Gül, korona virüs dolayısıyla ara verilen eğitim öğretim sürecinde, öğrencilerine internet üzerinden online şekilde evinden bağlanarak, sosyal medya hesabı üzerinden ders anlatıyor. Haftanın 5 günü, örgün eğitim öğretim takviminde olduğu gibi 3. sınıf öğrencilerine ders anlatan Gül, “Bu ara tatilin uzayacağını tahmin ediyordum. İş insanlarının da online konferans yaptığını biliyordum. Bu fikirden hareketle, öğrencilerimin dersten ve konulardan uzak kalmaması için online ders nasıl anlatılır diye internet üzerinden araştırmalar yaptım. Denediğim onlarca program arasından kendime en uygun olan bir program seçtim. Bu işe başlamadan önce öğrenci velilerimizin de onayı ve yazılı izniyle bu işe başladım. Bu benim için çok zor oldu. Ancak fotokopi yöntemiyle öğrencilerime ders anlatacak, ödev verecek olsaydık izolasyon kurallarını ihlal edecektik. Çünkü bu süreçte en sağlıklı yöntem buydu. Uzaktan eğitim başlamasıyla birlikte öğrencilerimle birlikte internet üzerinde derslere kaldığımız yerden tekrar başladık" dedi.
Öğrencilerim sabahları EBA TV’den normal derslerini takip ettiklerini akşam saat 19.00’dan sonra sabah EBA TV’den anlatılan dersleri tekrar ettiklerini belirten Gül, "Kırk dakikada bir on dakikalık teneffüs arası veriyor, çocuklarımızın sıkılmamasını sağlıyoruz. Neden akşam 19.00’dan sonra derseniz. Aileler ve öğrenci velilerimiz gündüzleri işinde gücünde oluyorlar. Öğrencilerimizin evlerinde internet olmayabiliyor. Tablet olmayabiliyor. Aileler gelince onların bilgisayarı, tableti, akıllı telefonu üzerinden bu derslerimizi yapıyoruz. Bu şekilde ailelerin kontrolünde ve gözetiminde daha sağlıklı bir ortam oluyor. Hem öğrencilerim de internet ortamından birbirini de görmüş oluyor. Ailelerde, öğrencilerde bu çalışma yönteminden çok memnun. Öğrencilerim öğretmenim ne olur biraz daha ders yapalım bitirmeyelim bile diyorlar" diye konuştu.
Bu çalışmasının il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak teşekkür ettiklerini vurgulayan Gül, "Bu çocuklar bizlere emanet. Bende öğrencilerimin eğitim öğretiminden sorumlu bir öğretmen olarak yavrularımızın bizlere en çok ihtiyacı olduğu bu zorlu süreçte yanlarında olmak istedim. Çünkü öğrencilerimiz akşama kadar evden çıkmıyorlar. Evde sıkılıp bunalıyorlar. Biz derslerimiz arasında zaman zaman şarkılar, türküler söyleyerek çocuklarımızın evde sıkılmamalarını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

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