Sinan Aslantaş iş hayatında ilk büyük adımı atıyor

Genç iş adamı Sinan Aslantaş, İstanbul’da yeni yapılacak Gelişim Üniversitesi Safa Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getiriliyor.

21 yaşındaki iş adamı Sinan Aslantaş, her şubelerinde olduğu gibi bu hastanelerinde de önceliklerinin her zaman hastaları olacağını söyledi. Bu nedenle hasta ve yakınlarının gereksinimlerine, beklentilerine değer verdiklerini belirten Aslantaş, huzurlu bir tedavi süreci geçirmeleri için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Türkiye’nin sağlık sektöründe Avrupa’dan daha iyi olanakları ve imkanları olduğunu belirten Aslantaş, iş yaşantısı boyunca hastaların yaşam kalitesini artırmak için dünya standartlarında sağlık hizmeti sunacaklarını kaydetti.

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