Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı (2)

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Sağanak nedeniyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe, Çığcık, Aşağıbozkuyu ve Yukarıbozkuyu mahallelerinin kullandığı yollar ulaşıma kapatıldı. Ulaşımın Yalnızdut Mahallesi'nden sağlandığı bildirilirken, belediye ekiplerinin su tahliye çalışması devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2020-04-01 19:26:09
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