DJ Kerim Büyük, müzik çalışması için üç müzisyenle eve kapandı

DJ Kerim Büyük, korona günlerinde müzik çalışmalarına devam edebilmek için üç müzisyen arkadaşıyla eve kapandı.

Evde bir müzisyen, bir ses mühendisi ve 2 DJ doğaçlama müzikler yaptıklarını belirten Kerim Büyük, ürettiklerini çevirimiçi yayınlayacağını söyledi. Karantinaya ve sanal hayata alışmak istemediğini ve virüs illetinden bir an önce herkesin kurtulmasını dilediğini belirten Büyük, “Ev stüdyomda çalabileceğim müzikleri araştırıyorum. Bir yandan da salgından korunmak için kendi tedbirlerimi alıyorum. Hijyen konusunda herkesin bildiği korunma yöntemlerim var. Eldiven, maske dezenfektan kullanmak gibi. Temel ihtiyaçlar dışında dışarı çıkması tercih etmiyoruz. Bu süreç hepimiz için çok zorlayıcı. Tam DJ performanslarımız tam yolunda giderken herşey bir anda durma noktasına geldi. Dünya için endişeliyim. Bir çeşit distopya yaşıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz, herkese geçmiş olsun.”

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