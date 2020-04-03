İşadamı Doğukan Öner; “Kurallara uyalım, salgına geçit vermeyelim”

İşadamı Doğukan Öner, Korona virüse karşı herkesi kurallara azami derecede uyma çağrısında bulunarak, “Sağlam duralım, salgına geçit vermeyelim” dedi.

İnşaat, emlak ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren işadamı Doğukan Öner, son günlerde yaşanan Korona virüs salgını yüzünden tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Salgın konusunda toplumsal farkındalığın önemine dikkat çeken Öner, herkesin esas önceliğinin hastalığa geçit vermemek olması gerektiğini vurguladı. Bunu sağlayabilmek adına toplumun en güçlü silahının bireysel karantina olduğunu belirten Öner, zorunlu olmadıkça evde kalındığında bu virüsün yayılma kuvvetini doğrudan azaldığına dikkat çekerek, “Bu küresel salgına karşı kurallara hep birlikte uyalım, hijyene dikkat edelim, evde kalalım, sağlam duralım ve salgına geçit vermeyelim” çağrısında bulundu.

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