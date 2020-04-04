Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Osmaniyenin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezinin verilerine göre saat 04.12'de yerin 5 km. derinliğinde merkez üssü Kadirli Bekereci köyü olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu. Meydana gelen deprem basta Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.