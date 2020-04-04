Sumbas'ta iki mahalle karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sumbas'ta iki mahalle karantinaya alındı

DHA

Sumbas'ta iki mahalle karantinaya alındı


Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS, (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde iki mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sumbas Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesi'nde, Cumhuriyet ve Yeni mahallelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada:
"Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00'dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır" denildi. 
'PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK'
Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, "İl dışından beldemize gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği değerlendirilerek, ziyaret ettiği kişiler özel izolasyona alınmış, halkımızın sağlığının korunması maksadıyla da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, beldemize giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştır. Panik yapacak bir durum olmayıp, devlet kurumlarımızca gerekli tedbirler alınmıştır" dedi.
'ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARINI KULLANIN'
Uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle dışarıdan gelerek belde üzerinden ulaşılan yerleşim yerlerine gideceklerden alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını isteyen Başkan Seyitoğlu, "Valimiz ve kaymakamımızın da destekleri ile süreci inşallah en kısa sürede ve hasarsız olarak atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Gerekli bilgilendirmeler, sosyal medya hesaplarımızdan yapılmaya devam edecektir. Hayat eve sığar, evde kalalım, sağlıklı kalalım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN
2020-04-04 17:10:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Sumbas'ta iki mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sumbas'ta iki mahalle karantinaya alındı
(Görüntülü) Toprakkale HEM'den maske desteği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Toprakkale HEM'den maske desteği
4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye’ye de giriş çıkış yapılamıyor Giriş çıkışları yasaklanan 30 büyük şehir arasında yer almamasına rağmen yasaklı 4 büyükşehirin ortasında kalan Osmaniye’ye de giriş çıkış yapılamıyor
YEREL HABERLER 4 büyük şehrin ortasında kalan Osmaniye’ye de giriş ...
Osmaniye’de iki mahalle karantinaya alındı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde 2 mahalle için Kaymakamlık tarafından karantina kararı aldı İl dışından beldeye gelen ve Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği tespit edildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de iki mahalle karantinaya alındı Sumbas ...
Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de iki mahalle için karantina kararı Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde 2 mahalle için Kaymakamlık karantina kararı aldı.
YEREL HABERLER Osmaniye’de iki mahalle için karantina kararı Sumbas ...
Korona tedavisi süren Osmaniyeli esnaftan “Evde Kal” çağrısı
YEREL HABERLER Korona tedavisi süren Osmaniyeli esnaftan “Evde Kal” ...
Telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama
Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü
YEREL HABERLER Osmaniye'de şiddetli yağış sele dönüştü
Osmaniye'de dere taştı, sel suları mahalleyi bastı
YEREL HABERLER Osmaniye'de dere taştı, sel suları mahalleyi bastı
(Görüntülü) Osmaniye'de dere taştı, sel sularının yönü iş makineleriyle kesildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Osmaniye'de dere taştı, sel sularının ...
Tarım ve Orman Müdür Vekili Bulut, süt üreticileri ile buluştu Bulut, Korona virüs tedbirleri sürecinde üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi gerektiğini anlattı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Müdür Vekili Bulut, süt üreticileri ...
Korona virüs dolandırıcıları tutuklandı Yaşlıları telefonla arayarak "ziynet eşyalarınızda virüs kontrolü yapacağız" diye dolandıran 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Korona virüs dolandırıcıları tutuklandı Yaşlıları ...
New York şampiyonu Baran Kalaycı, Kanada yarışlarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER New York şampiyonu Baran Kalaycı, Kanada yarışlarına ...
(Görüntülü) Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet ...
İşadamı Doğukan Öner; “Kurallara uyalım, salgına geçit vermeyelim”
YEREL HABERLER İşadamı Doğukan Öner; “Kurallara uyalım, salgına ...
DJ Kerim Büyük, müzik çalışması için üç müzisyenle eve kapandı
YEREL HABERLER DJ Kerim Büyük, müzik çalışması için üç müzisyenle ...
Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyorlar
YEREL HABERLER Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyorlar
Kaymakam Almalı, virüs tedbirleriyle ilgili esnafı denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Almalı, virüs tedbirleriyle ilgili esnafı ...
Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Sağanak yağıştan dolayı ekili tarım arazileri de su altında kaldı
YEREL HABERLER Osmaniye’de sağanak yağış hayatı olumsuz ...
DJ Kerim Büyük'ten dinleyicilerine sürprizler hazırlığı
YEREL HABERLER DJ Kerim Büyük'ten dinleyicilerine sürprizler ...
(Görüntülü) Kaza görüntüleri ortaya çıktı; sürücü olmadığını savunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kaza görüntüleri ortaya çıktı; sürücü ...
Kaza görüntüleri ortaya çıktı; sürücü olmadığını savunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kaza görüntüleri ortaya çıktı; sürücü olmadığını ...
(Görüntülü) Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X