Sumbas'ta iki mahalle karantinaya alındı



Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS, (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde iki mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sumbas Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesi'nde, Cumhuriyet ve Yeni mahallelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada:

"Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00'dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır" denildi.

'PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK'

Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu, "İl dışından beldemize gelen ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin, akrabalarıyla temas ettiği değerlendirilerek, ziyaret ettiği kişiler özel izolasyona alınmış, halkımızın sağlığının korunması maksadıyla da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, beldemize giriş ve çıkışlar kısıtlanmıştır. Panik yapacak bir durum olmayıp, devlet kurumlarımızca gerekli tedbirler alınmıştır" dedi.

'ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARINI KULLANIN'

Uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle dışarıdan gelerek belde üzerinden ulaşılan yerleşim yerlerine gideceklerden alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını isteyen Başkan Seyitoğlu, "Valimiz ve kaymakamımızın da destekleri ile süreci inşallah en kısa sürede ve hasarsız olarak atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Gerekli bilgilendirmeler, sosyal medya hesaplarımızdan yapılmaya devam edecektir. Hayat eve sığar, evde kalalım, sağlıklı kalalım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN

2020-04-04 17:10:28



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