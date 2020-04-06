Konfeksiyon atölyesine kaçak maske operasyonu Osmaniye'de bir konfeksiyon atölyesinde 8 bin 224 adet kullanıma hazır, bin 438 adet yapım aşamasında tek kullanımlık maske ele geçirdi

Osmaniye'de bir konfeksiyon atölyesinde 9 bin 662 kaçak maske ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yatığı çalışmalarda, bir konfeksiyon atölyesinde 8 bin 224 adet kullanıma hazır, bin 438 adet yapım aşamasında tek kullanımlık kaçak maske ele geçirdi.
Kaçak maskelere el konuldu, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
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