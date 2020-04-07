Polislerden 5 yaşındaki Salih'e doğum günü sürprizi

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<br>İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'de, polis ekipleri, 155'i arayıp kardeşinin doğum günü olduğunu söyleyen Zeynep Selman'ın isteği üzerine, 5 yaşındaki Salih'in doğum gününü kutladı.<br>Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, 6 Nisan'da, 13 yaşındaki Zeynep Salman, 155'i arayarak, kardeşinin doğum günü olduğunu belirtip, yardım talebinde bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kendi imkanlarıyla para toplayıp, doğum günü pastası hazırladı. Salman'ın ricasını kırmayan polis ekipleri, hazırladığı pastayı evlerinin önüne götürüp, 5 yaşına giren küçük Salih'in doğum gününü kutladı. Polis ekiplerinin sürprizinden memnun olduklarını dile getiren aile fertleri ise, Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkürlerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Bahçe İbrahim EMÜL<br>2020-04-07 15:53:25<br>

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