Belde girişini toprakla kapattılar Osmaniye’nin en eski beldesi Ellek'te virüs tedbirleri kapsamında yollar toprakla kapatılarak araç trafiği tamamen kesildi

"Bu gidiş gidiş değil"

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Osmaniye'nin en eski beldesi olan Ellek’in giriş çıkışı Korona virüs tedbirleri kapsamında toprakla kapatılarak araç giriş çıkışı engellendi.

Ellek Beldesi Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, hıfsısıhha kurulu kararlarını etkin şekilde hayata geçirerek halkın sağlığını korumaya çalıştıklarını belirterek, “Virüsün yayılmasını engellemek, toplumun sağlığı ve kamu düzenini korumak için Düziçi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile almış olduğumuz ek tedbirler kapsamında beldemiz sınırlarında bulunan; Ellek Beldesi ŞekerdereOsmaniye güzergahında bulunan anayolumuz Şekerdere köy sınırına yakın bölümde, Ellek Beldesi Aydınlar Mahallemiz sınırları içerisinden geçen Karagedik , Selverler köylerinin Osmaniye ilimize çıkan grup yollarını Aydınlar Şekerdere Köyü Akarcalar Mahallesi sınırından, Ellek Beldesi Karagedik Köyü Osmaniye güzergahında bulunan anayolunun Kumarlı Köyü ile kesişen bölümünden geçici süreliğine ulaşıma kapatılmış bulunuyoruz. Bizleri bu zor günlerde anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz” dedi.

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