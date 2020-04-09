Osmaniye'de kaçak dezenfektan operasyonu

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de jandarmanın iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere kaçak 3 bin litre dezenfektan ile 4 bin litre metil alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, metil alkolden dezenfektan ve kolonya üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, bir ev ile bir iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin litre dezenfektan maddesi ile 4 bin litre metil alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Yapılan incelemede, herhangi bir ruhsat ve üretim izin belgesi bulunmayan maddelere el konulurken, olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-04-09 12:17:08<br>
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