Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü

"Bu gidiş gidiş değil"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de sağanak etkili olurken, araç sürücüleri göle dönen yollarda zor anlar yaşadı.<br>Kentte öğlen saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Toprakkale yolu Mezarlık kavşağındaki hemzemin geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle bir araç mahsur kaldı. Sürücüsünün inemediği otomobil, traktör ile bulunduğu yerden halat ile çekilerek kurtarıldı. Fakıuşağı Mahallesi Kredi ve Yurtlar Kurumu önündeki yolun bazı kesimlerinde su birikintileri oluştu. Araçlar, göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun yağış nedeniyle Karaçay dere yatağındaki suların da yükseldiği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-04-09 16:14:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.