Korona’ya karşı otomobilde naylon kaplamalı önlem Korona tedbirini alan vatandaş, her gün üç kişi bindikleri otomobilin içini naylon ile 3 bölmeye ayırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona’ya karşı otomobilde naylon kaplamalı önlem Korona tedbirini alan vatandaş, her gün üç kişi bindikleri otomobilin içini naylon ile 3 bölmeye ayırdı

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş her gün üç kişi bindikleri otomobilin içini korona virüse karşı naylon ile 3 bölmeye ayırdı.

Korona’ya karşı otomobilde naylon kaplamalı önlem Korona tedbirini alan vatandaş, her gün üç kişi bindikleri otomobilin içini naylon ile 3 bölmeye ayırdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş her gün üç kişi bindikleri otomobilin içini korona virüse karşı naylon ile 3 bölmeye ayırdı.
Kadirli ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Osman Çeri, korona virüse karşı otomobilinde ilginç bir önlem aldı. Kadirli ilçesinden, her gün 2 arkadaşıyla birlikte Yoğunoluk köyüne işe giden Osman Çeri, otomobilin içinden naylon ile 3 ayrı bölme oluşturdu. Üç arkadaş bindikleri otomobilde birbirlerini görmeden ve birbirlerine temas etmeden yolculuk yapıyor. Korona virüse karşı kendilerince böyle bir önlem aldıklarını belirten Osman Çeri, “Arkadaşlarım ve ben kendi imkanlarımızla Korona virüsüne karşı böyle bir önlem düşündük. Aracımızı muşamba naylonu ile 3’e böldük bu şekilde kimsenin birbirine temas etmeden maskede kullanarak elimizden geldiği kadar önlem alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da önlem almasını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’yi Adana’ya bağlayan köy yolları kapatıldı
YEREL HABERLER Osmaniye’yi Adana’ya bağlayan köy yolları kapatıldı
(Görüntülü) Kadirli'de pamuk maske üretilip, halka ücretsiz dağıtılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadirli'de pamuk maske üretilip, halka ...
Kadirli'de pamuk maske üretilip, halka ücretsiz dağıtılıyor
YEREL HABERLER Kadirli'de pamuk maske üretilip, halka ücretsiz ...
Kaymakam Bey’ kendisine mektup yazan öğrenciyi sevindirdi Televizyonları olmadığı için EBA TV izleyemediğini söyleyen öğrencinin talebi hemen yerine getirildi
YEREL HABERLER Kaymakam Bey’ kendisine mektup yazan öğrenciyi ...
73 Yaşındaki Ali amca, maaşının 200 lirasını kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER 73 Yaşındaki Ali amca, maaşının 200 lirasını ...
Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü
YEREL HABERLER Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü
Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan sahte dezenfektan ve kolonya operasyonu
Osmaniye'de kaçak dezenfektan operasyonu
YEREL HABERLER Osmaniye'de kaçak dezenfektan operasyonu
Sumbas Kaymakamından deprem açıklaması 5 saat içinde 7 ayrı deprem olan Sumbas ilçesinde ,ilçe Kaymakamı “herhangi bir olumsuzluk yok” açıklaması yaptı
YEREL HABERLER Sumbas Kaymakamından deprem açıklaması 5 saat içinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X