Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıp (2)

<br>ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ<br>Aslantaş Barajına arkadaşlarıyla tekneyle gezmeye giden ve teknenin batması sonucu kaybolan Mustafa Sarıdal'ı arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Sarıdal'ı arama çalışmaları yarın sabah yeniden başlanacağı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN<br>2020-04-12 20:56:04<br>
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