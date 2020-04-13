(Görüntülü) Gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

<br>OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki Aslantaş Baraj Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan Mustafa Sarıdal'ın (18) cansız bedenine ulaşıldı.<br>Olay, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde meydana geldi. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen dün öğle saatlerinde gölde gezinti yapmak isteyen Mustafa Sarıdal ile 2 arkadaşı, tekneyle suya açıldı. İddiaya göre gezinti sırasında tekne su almaya başlayınca Mustafa Sarıdal, A.B. ve ismi açıklanmayan bir kişi suya atladı. Sarıdal'ın 2 arkadaşı gölden yüzerek çıkarken, kendisi kayboldu. A.B.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göldeki arama çalışmalarına çevredeki balıkçılar da destek verdi.<br>CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI<br>Dün akşam saatlerinde hava muhalefeti nedeniyle aramaya ara verildi. Bugün sabah başlayan aramalarda sualtı polisleri Sarıdal'ın cansız bedenine ulaşarak karaya çıkardı. Sarıdal'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye <br>2020-04-13 14:59:49<br>
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