Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, narkotik köpeği 'Poyraz' bir aracın içeresindeki gizli bölmede uyuşturucu madde buldu.

Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 161,81 gram bonzai maddesi ve 61,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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