Osmaniye'de 57 tarihi sikke ele geçirildi

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 57 tarihi sikke ile 1 detektör ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan bir kişi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, Bahçe ilçesi İnderesi köyünde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 detektör ile tarihi eser niteliğinde 57 madeni sikke ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.<br>Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-04-14 16:01:26<br>

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