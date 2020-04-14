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(Görüntülü) Çatıdan düşen kediye ilk müdahaleyi aile hekimi yaptı

DHA

OSMANİYE'de bir binanın çatısından düşerek yaralanan sokak kedisine, olay yerinde bulunan aile hekimi Dr. Bengü İmadoğlu, ilk müdahalede bulundu. Tedaviye alınan kedinin yırtılan alt dudağı dikiş atılarak kapatıldı. Aile sağlık merkezinde görev yapan Dr. Bengü İmadoğlu, hafta sonu tatilinde sokaktan gelen sesler üzerine dışarıya çıktığında, bir grup vatandaşın karşı binanın çatısından düşen kedinin etrafında toplandığını fark etti. Kalabalığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarıda bulunan Dr. İmatoğlu, ardından yaralı kediye ilk müdahaleyi yaptı. Kedi daha...

(Görüntülü) Çatıdan düşen kediye ilk müdahaleyi aile hekimi yaptı

OSMANİYE'de bir binanın çatısından düşerek yaralanan sokak kedisine, olay yerinde bulunan aile hekimi Dr. Bengü İmadoğlu, ilk müdahalede bulundu. Tedaviye alınan kedinin yırtılan alt dudağı dikiş atılarak kapatıldı.<br>Aile sağlık merkezinde görev yapan Dr. Bengü İmadoğlu, hafta sonu tatilinde sokaktan gelen sesler üzerine dışarıya çıktığında, bir grup vatandaşın karşı binanın çatısından düşen kedinin etrafında toplandığını fark etti. Kalabalığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafeye uyulması yönünde uyarıda bulunan Dr. İmatoğlu, ardından yaralı kediye ilk müdahaleyi yaptı. Kedi daha sonra tedavisi için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği'ne ait Karakız Görüntüleme Merkezi'ne götürüldü.<br>Önceki yıllarda beslediği köpeğinin bir kaza sonucu bacağının kırıldığını ve o dönem şehirde hayvanlara yönelik röntgen cihazının bulunmadığını kaydeden Dr İmadoğlu, "HAYTAP yetkililerine telefonla ulaştık ve 10 dakika içerisinde röntgen filmleri çekilerek kedimiz muayene edildi. Baktığımızda kırık olmadığını anladık ve çenesinde açık bir yarası vardı. Gerekli temizlik yaptıktan sonra dikiş atıldı. Kedimizin şu anda sağlığı iyi gibi duruyor. Küçük canların hayatta kalmalarına destek oldukları için, bu hizmeti şehrimize kazandıran HAYTAP'a ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.<br>HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise yapılan muayene ile ilgili şunları söyledi: "Yapılan ilk muayene sonrasında çektiğimiz röntgen filmlerinde kırık tespit edilmeyen kedinin alt çenesinde 1 santimlik bir yırtık tespit ettim. Yara bölgesinde gerekli temizlik ve hazırlıklardan sonra 3 dikiş ile yırtık deri bütünlüğü tekrar eski haline getirildi" diye konuştu.<br>Ağız ve diş muayenesinde kırık diş veya yumuşak doku lezyonuna rastlamadığını belirten Laçinbala şöyle konuştu: <br>"Ağrı kesici ve antibiyotik tedavisine başlanan kedimizi sahiplenen Dr. Bengü hanıma teslim ettik. Duyarlı davranışından dolayı kendisini tebrik ederken, bizlere bu imkanları sağlayan HAYTAP Yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Korona izolasyonunda adı market çalışanlarından sonra bile geçmeyen biz veteriner hekimler, ihtiyaç anında yaralı canların yanında olmaya devam ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Osmaniye <br>2020-04-14 16:28:54<br>

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