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Bu ilçede korona vak'ası yok Osmaniye’nin Düziçi ilçede alınan tedbirler sayesinde korona virüs vak'asına rastlanmadı Kaymakam Mutlu Almalı, giriş ve çıkışları tek noktada birleştirdiklerini, diğer ilçelerden ilçeye girişi zorlaştırdıklarını belirtti

İHA

Osmaniye'nin Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçede alınan tedbirler sayesinde korona virüs vak'asına rastlanmadığını bildirdi.

Bu ilçede korona vak'ası yok Osmaniye’nin Düziçi ilçede alınan tedbirler sayesinde korona virüs vak'asına rastlanmadı Kaymakam Mutlu Almalı, giriş ve çıkışları tek noktada birleştirdiklerini, diğer ilçelerden ilçeye girişi zorlaştırdıklarını belirtti

Osmaniye’nin Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, ilçede alınan tedbirler sayesinde korona virüs vak'asına rastlanmadığını bildirdi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs vak'alarına Türkiye’de de neredeyse tüm il ve ilçelerde rastlanıyor. Ancak Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, şuana kadar tek bir vak'aya rastlanması dikkatlerin bu ilçede yoğunlaşmasına neden oldu.
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 20 mahalle ve 19 köyden oluşan ilçenin nüfusunun yaklaşık 84 bin olduğunu, bunun 53 bin kadarının ilçe merkezinde yaşadığını belirterek, "Biz ilçe olarak bundan yaklaşık 20 gün önce tek korana virüs vak'ası yaşadık. O hastamızda kısa sürede iyileşerek taburcu oldu. O süreçten bugüne kadarda da çok şükür ilçemizde başka bir vak'aya rastlanmadı. Tabi biz bu işi başından bu yana çok sıkı takip ettik. Hiçbir taviz vermeden kısa zamanda kararlar alarak hemen uygulamaya koyduk. Daha ülkemiz genelinde bile il ve ilçe giriş noktalarında uygulama noktaları yokken, biz ilçemiz girişine kurduğumuz kontrol noktasında Düziçi’ne giriş yapan tüm insanların ateşini ısıölçer cihazlarımızla tek tek ölçtük. Düziçi’ne civar beldelerden ve köylerden giriş yapılan bütün yolları toprak dökerek trafiğe kapattık. Giriş ve çıkışları tek noktada birleştirdik. Diğer ilçelerden ilçemize girişi zorlaştırdık" dedi.
Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Düziçi Belediyesi ve ilçedeki sağlık kuruluşlarıyla daima iletişim halinde olduklarını belirten Kaymakam Almalı, şöyle devam etti:
"Sürekli toplantılar yapıyor, yeni önlemler alarak vakit geçmeden uygulamaya başlıyoruz. Devletimizin aldığı kararları anında uyguluyoruz. Bunlarla da sınırlı kalmıyor ek tedbirler alıyoruz. İlçemizde sık sık denetimler yapıyor, esnafımızı ve vatandaşlarımız bilgilendiriyoruz. 14 kuralı, cami ve belediye hoparlörlerinden sık sık duyuruyoruz. Sosyal medyayı da çok aktif biçimde kullanıyor, sürekli oradan açıklamalar yaparak şeffaf ve objektif bir şekilde insanlarımızı bilgilendiriyoruz. İnsanlarımız da bizlere güvendiler. Aldığımız kararlara büyük ölçüde riayet ettiler."
Vefa Sosyal Destek ekibiyle gecegündüz çalışarak vatandaşları mağdur etmemeye özen gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Almalı, "Bu başarımızdaki en büyük etken işleri başından bu yana sıkı tutmamız oldu. Ve hiçbir rehavete kapılmadan çalışıyoruz. İnsanlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Çünkü buradaki insanlar bize emanet. Onların sağlığını korumak bizlerin görevi. Tüm kurumlarımızla birlikte virüsten korumak için mücadele veriyor, gayret gösteriyoruz. Çok şükür vatandaşlarımızda bu konuda bize destek oluyorlar. Konunun ciddiyetinin farkındalar” diye konuştu.
Düziçili vatandaşlarda alınan tedbirlerle ilçede korona virüs vak'asının görülmediğini, belirterek, bu konuda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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