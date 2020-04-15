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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmaniye'deki cezaevlerinde tahliyeler başladı

DHA

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Osmaniye'deki Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında, işlemleri tamamlanan hükümlülerin tahliyelerine başlandı. Toprakkale ilçesindeki Osmaniye 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile merkezdeki C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren tahliyeler başladı. Açık ceza infaz kurumunda bulunan yaklaşık 700 kişi, koronavirüs nedeniyle 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Ayrıca,...

Osmaniye'deki cezaevlerinde tahliyeler başladı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Osmaniye'deki Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında, işlemleri tamamlanan hükümlülerin tahliyelerine başlandı.<br>Toprakkale ilçesindeki Osmaniye 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile merkezdeki C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren tahliyeler başladı. Açık ceza infaz kurumunda bulunan yaklaşık 700 kişi, koronavirüs nedeniyle 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Ayrıca, T1 Ceza Kapalı Cezaevi'nden 375, T2'den 60 ve C Tipi cezaevinden ise 50 hükümlünün tahliyesinin gerçekleştirileceği belirtildi. Cezaevi bölgesinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye edilenlerin otobüslerde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdukları ve yüzlerinde maske olduğu gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-04-15 14:08:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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