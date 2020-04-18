(Görüntülü) Kadirli'de bir köy karantinaya alındı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, koronavirüs vakasının görüldüğü Tozlu köyü, karantinaya alındı.<br>Tozlu köyünde görülen Covid-19 vakası nedeniyle Kadirli Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Tozlu köyünde Covid-19 pozitif tanısı konan hastanın filyasyon çalışması temas öyküsü olması nedeniyle bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve koronavirüs salgınının kontrolü amacı ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 18.04.2020 tarih ve 08.00'dan itibaren Tozlu köyüne ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır" denildi.<br>Kararın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak tedbirlerini aldı.<br>Tozlu Köyü Muhtarı Hasan Uzun köyün karantinaya alındığını vatandaşlara köy camisinden anons yaptırarak duyurduklarını belirterek, 14 gün karantinada kalacaklarını aktardı. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye <br>2020-04-18 14:06:59<br>

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