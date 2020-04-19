Osmaniye’de “hayat dama sığar” etkinliğinde uçurtmalar gökyüzü ile buluştu 5 metrelik devasa uçurtmayı uçurmakta zorlandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de “hayat dama sığar” sloganıyla sosyal medyada organize edilen etkinlikte evlerin damından uçurtma uçuruldu.

Sosyal medyada organize edilen etkinlikte Osmaniye’de evlerin damından uçurulan uçurtmalar gökyüzüne salındı. Çeşitli renk ve ebatlarda hazırlanan uçurtmalarda “evde kal” mesajı verildi. Zaman zaman ilginç anlara da sahne olan uçurtma etkinliğinde Kadir Karayiğit ve Mehmet İmat isimli gençlerin hazırladığı 5 metrelik devasa uçurtma gökyüzüne salındı. Zaman zaman 5 metrelik uçurtmayı kontrol etmekte güçlük çeken gençlerin o esnada yaşadıkları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.