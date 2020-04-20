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Eşinden, Elmira Namazova’ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması

İHA

Kardeş ülke Azerbaycan'da sosyal medya fenomeni olan Elmira Namazova'ya eşi, 10 bin balonla evlilik yıldönümü sürprizi yaptı.

Eşinden, Elmira Namazova’ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması

Kardeş ülke Azerbaycan’da sosyal medya fenomeni olan Elmira Namazova’ya eşi, 10 bin balonla evlilik yıldönümü sürprizi yaptı.
Evlilik yıl dönümlerinde eşine unutulmayacak bir sürpriz hazırlayan Tural Namazova, bir alışveriş merkezi ile anlaşarak önceden hazırlattığı 10 bin kırmızı balonu, eşi Elmira Namazova ile birlikte alışveriş merkezine girdiği sırada tavandan aşağıya bıraktırdı. Bu sırada büyük şaşkınlık yaşayan Elmira Namazova’nın organizasyonun kendisi için yapıldığını anlaması uzun sürmedi. Balonların bırakılmasından sonra iki kemancının eşliğiyle, birlikte dans eden çifte, alışveriş merkezi müşterileri ise alkışlarıyla destek oldu.
Azerbaycan’da hatırı sayılır bir takipçi sayısı olan fenomen Elmira Namazova, eşinin hazırlatmış olduğu bu sürpriz organizasyonun görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Takipçilerinden büyük beğeni alan fotoğraflarda çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.
Böyle şeyler sadece filmlerde olmuyormuş dedirten organizasyon için, Elmira Namazova’nın iş adamı olan eşi Tural Namazova, ‘’Eşime evlilik yıl dönümümüzde sürpriz bir organizasyon hazırlamak istedim. Aklıma böyle bir fikir geldi. Eşimi alışveriş yapma bahanesiyle alışveriş merkezine getirdim. Onun organizasyondan haberi yoktu gördükleri karşısında şaşkınlık yaşadı. İkimiz de çok mutluyuz ikinci çocuğumuzu beklediğimiz bu günlerde bizim için güzel bir anı oldu’’ dedi.
Onuncu evlilik yıl dönümlerini kutlayan çifti, alışveriş merkezi müşterileri ise cep telefonu kameraları ile görüntüleyerek, bu sürprizi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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