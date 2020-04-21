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'Tarla sürme' kavgasında birbirlerini öldürdüler

DHA

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, 'tarla sürme' nedeniyle çıkan kavgada, akraba olan Hacı Mehmet Usta (70) ve Mustafa Usta (52) birbirlerini silahla vurarak, öldürdü.  Olay, merkeze bağlı Köyyeri köyünde meydana geldi. İddiaya göre, babaları amca çocuğu olan Hacı Mehmet Usta ile Mustafa Usta, 'tarla sürme' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine iki akraba, birbirine tabanca ve av tüfeği ile ateş etti. Ağır yaralanan Mustafa Usta, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde, Hacı Mehmet Usta ise Osmaniye Devlet Hastanesi'nde...

'Tarla sürme' kavgasında birbirlerini öldürdüler

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, 'tarla sürme' nedeniyle çıkan kavgada, akraba olan Hacı Mehmet Usta (70) ve Mustafa Usta (52) birbirlerini silahla vurarak, öldürdü. <br>Olay, merkeze bağlı Köyyeri köyünde meydana geldi. İddiaya göre, babaları amca çocuğu olan Hacı Mehmet Usta ile Mustafa Usta, 'tarla sürme' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine iki akraba, birbirine tabanca ve av tüfeği ile ateş etti. Ağır yaralanan Mustafa Usta, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde, Hacı Mehmet Usta ise Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-04-21 16:25:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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