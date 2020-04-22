Kaymakam Almalı, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, karantina dolayısıyla giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı Gümüş köyü Abacılar mahallesinde incelemelerde bulundu.

Düziçi İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, yaklaşık bir hafta önce Korona virüs dolayısıyla Karantina’ya alınan ilçeye bağlı Gümüş köyü Abacılar mahallesinde, alınan tedbirleri inceledi. Karantina bölgesine komşu olan Böcekli Beldesi çarşı merkezinde bulunan esnafların da, alınan tedbirlere uyup uymadıklarını yerinde inceleyen Almalı, gerekli önlemlerin alınması ve kurallara istisnasız uyulması konusunda, Belde Belediye Başkanı Doğan Öztürk’e hatırlatmalarda bulundu.

İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı’ya incelemelerine İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Esen ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi de eşlik etti.

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