Osmaniye’de 93 yaşındaki Ayşe nine koronayı yendi İl sağlık müdürü ve hastane başhekimi yaşlı kadını evinde ziyaret etti, çiçek vererek "Geçmiş olsun" dedi

Osmaniye’de yakalandığı Korona virüsten dolayı hastanede tedavi altına alınan 93 yaşındaki Ayşe Duman, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran 1927 doğumlu Ayşe Duman adlı yaşlı kadının Covid19 testi pozitif çıktı. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadının durumu ağırlaşınca solunum cihazına bağlandı. Ancak yapılan tedavi ve tıbbi müdahalelere olumlu yanıt veren Ayşe Duman, daha sonra servise alındı. Bir süre daha tedavi gören yaşlı kadın, korona virüsü yenerek taburcu edildi. Osmaniye’deki en yaşlı Korona virüs hastası olan 93 yaşındaki Ayşe Duman’ı Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Tamer Gülsur ve Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nazmiye Akyol, çiçeklerle evinde ziyaret etti.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz yaptığı açıklamada “93 yaşındaki Ayşe Duman isimli teyzemizi yoğun bakımda yattıktan ve solunum cihazına bağlandıktan sonra iyileşerek, sağlıklı bir şekilde taburcu ettik, izolasyon sürecinin ardından, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Tamer Gülsur ve Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nazmiye Akyol ile birlikte kendisini evinde ziyaret ettik. Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere bütün kamu ve özel sektördeki imkanlarımızı seferber ederek vatandaşlarımıza gerekli sağlık hizmetlerini yerinde ve zamanında vermeye çalıştık. Vaka sayılarımızın kontrol altında ve 100 ‘ün altında olması, Osmaniye’li vatandaşlarımızın evde kal çağrısına ses vererek gerekli duyarlılığı göstermesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı’mızında sık sık vurguladığı temas, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uymalarından dolayı bu tabloyu hep birlikte yakaladık. İlimizde şu ana kadar tedavi sürecini tamamlayıp evine dönen vaka sayımız 75 vakaların, evde izolasyon kurallarına uygun olarak geçirdikleri süreç, aile hekimlerimiz, sağlık personellerimiz ve emniyet güçlerimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.”

93 yaşında Korona virüsü yenen Ayşe Duman ise hem kendisini ziyarete gelen yetkililere hem de sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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