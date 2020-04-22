Küçük Dila’nın dikkati, aç kalan güvercini ölümden kurtardı

Osmaniye’de açlıktan inşaat halindeki bir binanın balkonuna sığınan ve ölmek üzere olan güvercini, ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Dila Güneş Filiz’in dikkati ve merhamet duygusu kurtardı.

Yedi Ocak Mahallesinde meydana gelen olayda, Osmaniye Yedi Ocak İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Dila Güneş Filiz, balkonda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlık çalışması yaparken karşı taraftaki inşaat halinde boş bir binanın 4. Kat balkonuna sığınan güvercini gördü. Kalbi hayvan sevgisi ile dolu olan küçük Dila, 4 gün boyunca balkona yem ve su atarak güvercinin hayatta kalmasına vesile oldu.

Bu duruma çok üzülen Dila Güneş, sıkıntılı anlar yaşayan güvercinin durumunu ağlamaklı gözlerle öğretmen babası Gezmiş Filiz’e söyledi. Kızının bu duyarlı hareketinden çok duygulanan Gezmiş Filiz de zor durumdaki güvercinin bir an önce kurtarılması için Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine akşam saat 21.30 sıralarında süratle olay yerine gelen İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin yönetimindeki itfaiye ekipleri, 4. Katta mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardılar.

Kızının hayvan sevgisi adına sergilediği bu örnek hareketinden duyduğu sevinci dile getiren ve Dila Güneş ile ailece gurur duyduklarını ifade eden baba Gezmiş Filiz, gece olmasına rağmen ekibi ile birlikte olay yerine gelen İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin’e de teşekkür ederek, “Değerli müdürüm, gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı size çok çok teşekkür ediyorum. Mübarek ramazan ayı arefesinde çok büyük bir sevap işlediniz. Çünkü 3 gündür aç susuz olan bir canı kurtardınız. Allah sizlerden razı olsun. Ayrıca ekip arkadaşlarınıza da çok teşekkürler” dedi.

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