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Down sendromlu Furkan'a, itfaiyecilerden doğum günü sürprizi

DHA

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, itfaiye ekipleriye birlikte koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokaga çıkma yasagı bulunan Döne Özdil'in (65) down sendromlu oğlu Furkan Özdil'e (23) doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.  İlçedeki Cemalpaşa Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Döne Özdil, down sendromlu oğlu Furkan Özdil'in doğum günü için 110´u arayarak itfaiye ekiplerinden destek istedi. Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan´a bilgi verilmesi üzerine Furkan Özdil´in doğum günü için...

Down sendromlu Furkan'a, itfaiyecilerden doğum günü sürprizi

<br>Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, itfaiye ekipleriye birlikte koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokaga çıkma yasagı bulunan Döne Özdil'in (65) down sendromlu oğlu Furkan Özdil'e (23) doğum günü sürprizi gerçekleştirdi. <br>İlçedeki Cemalpaşa Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan Döne Özdil, down sendromlu oğlu Furkan Özdil'in doğum günü için 110´u arayarak itfaiye ekiplerinden destek istedi. Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan´a bilgi verilmesi üzerine Furkan Özdil´in doğum günü için hazırlıklara başlandı.  <br>Başkan Tarhan, özel olarak hazırlanan doğum günü pastası ve hediyesini alarak, itfaiye aracına binip, sirenler eşliğinde Furkan'ın evine geldi. Siren seslerini duyan Furkan, belediye başkanı ve çok sevdiği itfaiye ekiplerini görünce büyük bir sevinç yaşadı. Pastasını kesip mumlarını üfleyen Furkan, belediye Başkanı Tarhan ve ekiplerle itfaiye aracına da binerek mahalle de sirenler eşliğinde tur attı. Büyük bir heyecan ve sevinç yaşayan Furkan'a bir de oyuncak itfaiye aracı hediye edildi. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaşındaki anne Döne Özdil ise oğlunun tek başına dışarı çıkamadığını, kendisinin de yasak kapsamında olduğu için doğum günü hazırlığını yapamadığını ve belediye ekiplerinden destek istediğini belirtti. Oğlunun itfaiyecileri sevdiği ve özendiğini belirten anne Özdil, ricasını kırmayıp eve gelen belediye Başkanı Ömer Tarhan ve itfaiye ekibi sayesinde Furkan'ın en unutulmaz doğum günü olduğunu kaydetti. <br>Başkan Tarhan da "Down Sendromlu Furkan´a sürpriz yaparak evine itfaiye ile gittik ve 23´ncü yaş gününü kutladık. Onun heyecanına ortak olmak bizleri de ayrıca mutlu etti. Furkan´la itfaiye aracımızla bir de tur attık. Kendisini birde oyuncak itfaiye ile sevdirmeye çalıştık. Allah´ım sağlıklı uzun ömürler versin" dedi.           <br> DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN<br>2020-04-22 12:17:14<br>

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