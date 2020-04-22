Atık su kuyusuna düşen 3 yaşındaki Kader, öldü

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<br>OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de atık su kuyusuna düşen 3 yaşındaki Kader Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.<br>Olay, merkeze bağlı Dervişli köyünde meydana geldi. Öğle saatlerinde evlerinin önünde oynayan Kader Demir, ortadan kaybolunca yakınları arama başlattı. Kısa süre sonra evlerinin yakınındaki atık su kuyusuna düşmüş halde bulunan Kader Demir, çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.<br>Kader Demir'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Küçük Kader'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-04-22 14:23:57<br>

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