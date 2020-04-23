Osmaniye'de çocuklar 23 Nisan’ı evlerinin balkonlarında kutladı

Osmaniye'de korona virüs tedbirleri nedeniyle okullarına gidemeyen ve evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinin balkonlarından kutladı.

Toprakkale İlçesindeki 340 haneli Çamlıkevler Sitesi’nde düzenlenen program öncesinde, evlerin balkonları ve pencereleri Türk Bayrakları ve balonlarla süslendi. Ayrıca site içerisindeki alan da Atatürk posterleri ve büyük bayraklarla donatıldı, '23 Nisan Kutlu olsun' yazıları asıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından, sitenin orta kısmına kurulan ses sistemi ile çocuklar balkonlardan şiirlerini okudular.

Sınıf Öğretmeni Zehra Demir sunumunda gerçekleşen programda, gökyüzüne balonlar bırakıldı. Bu arada Müzik Öğretmeni Özlem Özdemir, evinin balkonundan kemanıyla mini bir konser de verdi. Çocuklar, söylenen şarkılara ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik ettiler.

Programın son bölümünde ise sitede görevli çalışanlar, süsledikleri sitenin hizmetinde kullanılan araçlarla kortej geçişi yaptı ve çocukların 23 Nisan Bayramı’nı kutlandı. Programın site yönetimi ve sakinlerinin gönüllülük esasına göre düzenlendiği öğrenildi.

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