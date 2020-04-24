Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki dün gece geç saatlerde yaşanan olayda tavuk çiftliğine giren başıboş köpekler, 120 tavuğu telef etti.

Edinilen bilgilere göre, Yeniceharuniye mahallesinde Hasan Toprak (61) isimli vatandaşa ait bir dönümlük açık alanda kurulu olan tavuk çiftliğine, gece geç saatlerde başıboş köpekler girdi. Köpekler, çiftlikte bulunan yaklaşık 200 tane tavuğun 120 tanesini boğarak ve parçalayarak telef etti.

Olayı komşusunun haber verdiğini söyleyen çiftlik sahibi Hasan Toprak, “Sabah saat: 07. 30 gibi komşum beni aradı. Çiftliğe köpeklerin girdiğini ve tavuklarıma zarar verdiğini söyledi. Komşum, gelen sesler üzerine çiftliğe geldiğini, çiftlikten beş tane köpeği kovaladığını söyledi. Zaten 200 kadar tavuğum vardı. Bunlar Atask yumurta tavuğuydu. Adana’dan almıştım. Yumurtalarını satıyordum. Üç yıldır bu işi yapıyordum. Bu başıboş köpekler bizleri hep rahatsız ediyor. Çevrede bir dürü köpek var. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz.”dedi

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