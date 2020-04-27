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Dr. Ramantan Mouemin Oglou: “Küçük estetik dokunuşlar büyük farklar oluşturur” Dr. Oglou, kemerli bir burnun, cerrahi operasyon uygulamadan 5 dakika içerisinde kusursuz bir şekle kavuşabileceğini söyledi

İHA

Güzelliğin her kadının arzuladığı bir görüntü olduğuna dikkat çeken Dr. Ramantan Mouemin Oglou, küçük estetik dokunuşların büyük farklılıklar oluşturabileceğini söyledi.

Dr. Ramantan Mouemin Oglou: “Küçük estetik dokunuşlar büyük farklar oluşturur” Dr. Oglou, kemerli bir burnun, cerrahi operasyon uygulamadan 5 dakika içerisinde kusursuz bir şekle kavuşabileceğini söyledi

Güzelliğin her kadının arzuladığı bir görüntü olduğuna dikkat çeken Dr. Ramantan Mouemin Oglou, küçük estetik dokunuşların büyük farklılıklar oluşturabileceğini söyledi.
Dr. Ramantan Mouemin Oglou, kemerli bir burnun, cerrahi operasyon uygulamadan 5 dakika içerisinde kusursuz bir şekle kavuşabileceğini söyledi. Küçük dokunuşlar ile kadının ince dudaklarının dolgunlaştırılabileceğini, istenmeyen çizgilerden kurtarılabileceğini ve böylelikle kişinin kendine güveninin artarak bunun duruşu, bakışı ve gülümsemesine yansıyacağını ifade etti.
Botoks ve dolgu uygulamasının uzun yıllardır kozmetik sektöründe kullanıldığına hatırlatan Dr. Ramantan Mouemin Oglou, şöyle devam etti;
“Bilinenin aksine botoks yılan zehirli değildir. Bakterilerden elde edilen bir toksin aslında. Uygulandığı alanda kasları gevşeterek çizgilerin azalmasını sağlar. 25 yaş itibari ile şikayeti olan kişilere uygulama yapılabilir. Yüz dolgusu derideki ince ve derin kırışıklıkları gidermek ciltteki çukurları yok etmek ince dudakları kalınlaştırmak, yanakları dolgunluk vermek amacıyla kullanılan maddelerdir. Yüz dolgusu sonrası kısa sürede daha genç bir görünüm sağlanır ve yüzdeki yorgun ifade giderilmiş olur. Botoks ve dolgu işlemleri uzun yıllardır kozmetik sektöründe güvenle kullanılmakta olup (FDA) Amerika gıda ve ilaç dairesi tarafından onaylanmış ürünlerle işlemleri komplikasyonsuz bir şekilde uygulayabiliyoruz. Emziren ve hamile bayanların uygulama yaptırmaları önerilmiyor. Yan etkileri yok denecek kadar az ve geçicidir. Hafif bir baş ağrısı, birkaç günde iyileşen ve makyajla kapatılabilen morarma olabilir. Hatalı uygulamaya bağlı olarak botoks, göz kapağına yakın bir noktaya doğru kayarsa, üst göz kapağının geçici olarak aşağı sarkması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Ancak bu çok nadir olarak görülen bir yan etkidir.”
Botoksun ortalama 45 ayda bir tekrarlanabileceğini, dolgunun ise ortalama bir, bir buçuk yıl arasında değişkenlik gösterebileceğini ifade eden Dr. Ramantan Mouemin Oglou, “Kadınların en çok istedikleri işlemler Angelina dudağı, Kim Kardashian çenesi, yanağı şeklinde. Bunlar tamamen yanlış olan düşünceler. Çünkü doğal, güzel ve estetik bir görünüm için kişi her zaman kendi yüz tipine uygun tercihlerde isteklerde bulunmalıdır. Yani sadece ünlüye benzemek için işlem yaptırılmamalıdır” dedi.
Dr. Ramantan Mouemin Oglou, Botoks ve dolgu işlemlerinin kesinlikle konusunda uzman hekimler tarafından, yüzün anatomisine uygun olarak yapılması gerektiğini hatırlattı.

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