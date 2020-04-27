Düziçi'nde koronaya yakalanan tek hasta iyileşti 83 yaşında koronayı yenen Mustafa Göllü'nün diğer kronik rahatsızlıkları dolayısıyla hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, korona virüse (Covid19) yakalanan tek hasta olan 83 yaşındaki Mustafa Göllü, gördüğü tedavi sonrası iyileşti.

İlçeye Gümüş Köyü Abacılar Mahallesi'nde oturan Mustafa Göllü, 14 Nisan Salı günü rahatsızlanarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılmış, hastanede yapılan ikinci testinin pozitif çıkması sonucu ise mahalle karantinaya alınarak hasta yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Gölü'den bugün sevindirici haber geldi. Hastanın koronayı yendiği, diğer kronik rahatsızlıkları dolayısıyla hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Korona virüs salgınından bu yana tek vakanın görüldüğü ender ilçelerden birsi olan Düziçi’ndeki tek pozitif hastanın da iyileşmesiyle birlikte, ilçedeki vaka sayısı sıfırlandı.

Konuyla ilgili olarak Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok kıymetli Düziçililer, test sonucu pozitif çıkan 83 yaşındaki amcamızın iyileşmesiyle birlikte şu an ilçemizde vaka sayısı çok şükür bulunmamaktadır. Gümüş Köyü Abacı Mahallesi'ne uyguladığımız giriş çıkış yasağı ise 28 Nisan Salı günü itibariyle sona erecektir. Salı gününden itibaren EllekŞekerdereOsmaniye yolu kontrollü geçiş olacak şekilde ulaşıma açılacak. Evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Sosyal mesafeyi korumaya özen gösteriyoruz. Hep birlikte uyarılara dikkat ediyoruz kazasız belasız şu süreci güzel bir şekilde atlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

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