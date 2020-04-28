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Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DHA

Yazıişlerinin dikkatine 'Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı' başlıklı haberimizde 'Adana' ifadesi sehven yazılmıştır. Düzeltip yeniden geçiyoruz. --------------- YENİDENEfendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kadirli-Adana Karayolu'nda meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 01 DGT 26 plakalı otomobil, Sumbas Yolu kavşağında S.G. yönetimindeki 80 LA 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan E.C.S., B.K. ve Z.M....

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

<br>Yazıişlerinin dikkatine<br>'Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı' başlıklı haberimizde 'Adana' ifadesi sehven yazılmıştır. Düzeltip yeniden geçiyoruz.<br>---------------<br>YENİDENEfendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, gece saatlerinde Kadirli-Adana Karayolu'nda meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 01 DGT 26 plakalı otomobil, Sumbas Yolu kavşağında S.G. yönetimindeki 80 LA 645 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan E.C.S., B.K. ve Z.M. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. <br>Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye Efendi ERKAYIRAN<br>2020-04-28 01:38:04<br>

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