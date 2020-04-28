Yavru kedi, duvar kırılarak kurtarıldı

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<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de bölme duvar arasına düşüp, mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Güvenlik görevlileri, koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapalı olan Kent Müzesi´nde kontrollerde bulunurken, ikinci kattaki alçıpan bölme duvar arasından kedi sesi geldiğini duydu. Yapılan araştırmada, anne kedinin giriş katın üst kısmında yavruladığı ve 3 aylık olan yavrulardan birinin duvar arasındaki boşluktan iç kısma düştüğü belirlendi. Görevlilerin ihbarı üzerine müzeye itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, duvarı kırarak yavru kediyi çıkardı. Yavru kedi, su verilip muayene edildikten sonra yeniden anne kedinin yanına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-04-28 13:32:52<br>

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