Park halindeki kamyon alev alev yandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tamir için kaynak yapılan kamyon alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli Küçük Sanayi Sitesinde bir iş yeri önünde park halinde duran ve tamir için kaynak yapılan kamyonun kasasında bulunan malzemeler bir anda alev aldı. Kısa sürede tüm kamyonu saran alevlere önce çevrede bulunan vatandaşlar müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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