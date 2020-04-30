140 yıllık çınar ağacının yeniden yeşermesi için çalışma başlatıldı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'nin tarihi simgelerinden Çınarlı kahvehanesinin bahçesindeki 140 yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacı yapılan dolgu çalışmasının ardından kurudu. Gelen tepkiler üzerine belediye yetkilileri ağacın yeniden canlanması için çalışma başlattı.<br>1997 yılında Adana Koruma Kurulu'nca 'Korunması Gerekli Çınar Ağacı' olarak tescil edilen tarihi çınar ağacının çevresi, 2014 yılında Osmaniye Belediyesi'nin DOĞAKA destekli projesi kapsamında dolguyla kapatıldı. Ancak bu çalışmanın arından tarihi çınar ağacı kurudu. Bunun üzerine çevreciler, proje kapsamında yapılan çalışmaların ağacın kurumasına neden olduğunu öne sürdü. Tepki üzerine belediye ekipleri, iş makinalarıyla ağacın çevresindeki dolguyu kaldırdı. Ağacın canlandırılması için çalışma yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ile yetkililer, ağacın yeniden canlanması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. <br>Çevre gönüllüsü İsmail Okan Güney, 3 Nisan'dan bu yana kuruyan ağacın canlanması için mücadele ettiklerini söyledi. Osmaniye Belediyesi CHP-İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Aykut Kaplan ise ağacın çevresinde yaptığı açıklamada, "Çınarlı Kahve Osmaniye için simgeseldir. Buluşma yeridir. Böyle yerler kültür değerlerimizdir. Bu değerimize sahip çıkarsak diğer değerlerimize de sahip çıkabiliriz" dedi.<br>Osmaniye Belediyesi yetkilileri ise kent genelinde ağaçların bakım ve budama işlemlerinin uzman ekipler tarafından yapıldığını bildirdi.<br>DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-04-30 13:14:23<br>

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