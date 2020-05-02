Lise öğrencisi, tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü

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<br>DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde lise öğrencisi Salman A. (17), tartıştığı babası Ekrem A.'yı (66) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.<br>Olay, dün akşam ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Salman A., evde, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Ekrem A.'ya av tüfeği ile ateş etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, baba Ekrem A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.<br>Ekrem A.'nın cansız bedeni, önce Düziçi Devlet Hastanesi'ne, ardından da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Salman A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.<br>Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL<br>2020-05-02 13:04:47<br>

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