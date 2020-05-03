İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek

İHA

İnşaat, gayrimenkul ve otomotiv sektöründe adından söz ettiren iş adamı Hakan Ayaz, Korona virüs nedeniyle işinden olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyanları unutmadı.

İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek

İnşaat, gayrimenkul ve otomotiv sektöründe adından söz ettiren iş adamı Hakan Ayaz, Korona virüs nedeniyle işinden olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyanları unutmadı.
Son yıllarda inşaat ve gayrimenkul yatırımları ile dikkat çeken Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, Korona virüs kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması altında bulunan ihtiyaç sahiplerini aynı ve nakdi yardımlarda bulundu. Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara destek için harekete geçen iş adamı Hakan Ayaz, İstanbul'un Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde belirlenmiş evlere gıda kolileri gönderdi.
Ayrıca, bu süreçte çalışmadığı için maddi sıkıntı içinde olanlara da gıda kolisinin yanı sıra biner TL’lik zarflarla nakdi yardım da yapıldı. Ayaz, korona krizi sürecinde elinden geldiği kadar insani yardımlara devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lise öğrencisi, tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü
YEREL HABERLER Lise öğrencisi, tartıştığı babasını av tüfeği ile ...
Osmaniye'de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Osmaniye'de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü
Osmaniye’de şüpheli ölüm 23 yaşındaki gencin cesedi 3 gün sonra bulundu
YEREL HABERLER Osmaniye’de şüpheli ölüm 23 yaşındaki gencin cesedi 3 ...
Belediye, işçilerin 20 yıllık borcunu ödedi
YEREL HABERLER Belediye, işçilerin 20 yıllık borcunu ödedi
(Görüntülü)Narkotik köpek tepki verdi, uyuşturucu çekmeceden çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Narkotik köpek tepki verdi, uyuşturucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X