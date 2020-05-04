Kadirli'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

<br>Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su içinde kalırken, araçlar yolda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarında su bbaskınları yaşandı.<br>Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile dolarken, bazı evlerde su baskınları yaşandı. Su baskınından dolayı ulaşım güçlükle sağlanırken bazı araçlar suda mahsur kaldı. Belediye ve İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması başlattı. Su baskınından dolayı can kaybı yaşanmazken, sağanak yağış devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN<br>2020-05-04 20:01:27<br>

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