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Hayırsever iş adamından gıda yardımı

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayırsever bir iş adamı 100 aileye yetecek şekilde hazırlattığı Ramazan kolilerini ilçe kaymakamlığına teslim etti.

Hayırsever iş adamından gıda yardımı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hayırsever bir iş adamı 100 aileye yetecek şekilde hazırlattığı Ramazan kolilerini ilçe kaymakamlığına teslim etti.
İlçenin hayırsever iş adamlarından Halil İbrahim Karacücük, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlattığı 100 adet Ramazan kolisini, Düziçi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.
İş adamı Halil İbrahim Karacücük, "Ülke olarak korona virüs sebebiyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu günlerde bizde tüm gücümüzle devletimiz ve milletimizin yanındayız. Ramazan bereket ayıdır. Temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahiplerine bu mübarek ayda ulaşmak, onların yanında olmak istedik. Bu vesileyle hazırlattığımız 100 adet Ramazan kolimizi yetkililere teslim ettik” dedi.

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