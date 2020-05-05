Yağmur suyu menfezindeki 7 yavru köpek kurtarıldı

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, yağmur suyu menfezi içerisinde mahsur kalan 7 yavru köpek, belediye ve Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılarak, koruma altına alındı.<br>Fakıuşağı Mahallesi TOKİ Caddesi üzerindeki bir menfez içerisinde 7 yavru köpeğin bulunduğu ve yağış nedeniyle kanal içerisinde su akıntısının çok olduğu yönünde bilgi alan Osmaniye Belediyesi ile Doğa Koruma ve illi Parklar Şubesi görevlileri, anneleri olmayan menfezdeki 7 yavru köpeği bulundukları yerden alarak, dışarı çıkardı. Kurtarılan köpekler, veteriner kontrolünün ardından Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.DHA-Bölge Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-05 16:17:00<br>

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