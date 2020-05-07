İş insanından köylülere Ramazan yardımı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yardımsever bir iş adamı, 14 köydeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu

İlçede lojistik ve inşaat sektöründe hizmet veren iş insanı Mehmet Suna, Ramazan ayı dolayısıyla kendi imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmak istediklerini belirterek, "Özellikle köylerimizde yaşayan gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Bu nedenle de köy ve mahalle muhtarlarımız ile görüşerek ihtiyaç sahibi kaç aile olduğunu tespit etmelerini ve ona göre yardım kolisi hazırlatacağımızı söyledik. Onlarda bize bu konuda yardımcı oldular. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonunda ilk etapta; ilçemize bağlı Çatak, Kuşcu, Yazlamazlı, Elbeyli, Yenifarsak, Yeşilyurt (Zindan), Çitli, Karaguz ve Bostanlar (Göllüler) köyü ile Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi ile Böcekli beldesi Boyalı (Kürt Mahmutlar) mahallerindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım kolilelerimiz bu köylerin ve mahallelerin muhtarlarına teslim ettik. Yardımlarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek" dedi.

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