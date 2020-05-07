Osmaniye'de, uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

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<br>Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. <br>İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli'de uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda; Z.E., M.D. ve A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 286 gram esrar, 133 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN<br>2020-05-07 13:29:05<br>

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