Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda üç adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Organize Suç Örgütü şüphelileri Z.E., M.D. ve A.T.'ye ait adreslerde 286 gram toz esrar maddesi, şüphelilerin evlerinin çatısında saksılar içerisinde ekilmiş 85 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi

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