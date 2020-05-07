Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi'nden Osmaniye istikametine giden 80 ABE 168 plakalı otomobile, Yarbaşı Tren İstasyonu hemzemin geçidinde Gaziantep istikametinden gelen tren çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobilin kadın sürücüsü Ö.Ö (28) Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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