Uyuşturucuyu, narkotik köpeği bulmasın diye pul biberle saklamışlar

<br>İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek için pul biber dökülen çantadan, 1 kilo 83 gram eroin çıktı. 1 kişi tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep E-90 Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında, C.K. idaresindeki otomobili şüphe üzerine durdurdu. Narkotik köpeği 'Poyraz' ile yapılan aramada, torpidoya gizlenmiş bir çanta bulundu. Çantadan da 1 kilo 83 gram eroin, 21,83 gram metamfetamin ve 3,89 gram esrar çıktı. Çantaya, narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için pul biber döküldüğü saptandı.<br>Sürücü C.K. ile beraberinde bulunan M.İ.O. ve N.İ. gözaltına alındı. C.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL<br>2020-05-08 13:19:15<br>
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