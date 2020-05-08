3 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

<br>Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ, (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 katli bir binanın çatısına çıkıp intihara kalkışan İ.B. (30), polis tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi.<br>Olay, ilçedeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ailevi problemleri olduğu ileri sürülen İ.B., intihar etmek için 3 katlı bir binanın çatısına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altına branda açarak önlem alırken, polis ve vatandaşlar ise İ.B.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlandığı İ.B.'yi yakalayarak gözaltına alındı. İ.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN<br>2020-05-08 15:00:43<br>

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