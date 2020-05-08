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Özkan Özdemir: “Konforlu güvenlik için şahısla değil firmayla çalışmalı” Güvenlik firması sahibi Özkan Özdemir, güvenlik hizmeti ihtiyacının kurumsal firma üzerinden sağlamanın sayısız avantajları olduğuna dikkat çekti

İHA

Özkan Özdemir: “Konforlu güvenlik için şahısla değil firmayla çalışmalı” Güvenlik firması sahibi Özkan Özdemir, güvenlik hizmeti ihtiyacının kurumsal firma üzerinden sağlamanın sayısız avantajları olduğuna dikkat çekti

Güvenlik firması sahibi Özkan Özdemir, firma ve işletmelerin güvenlik konusunda kalıcı konfor için kurumsal danışmanlık firmalarından hizmet almaları gerektiğini söyledi.
Güvenlik görevlisinin, bulunduğu ortamda düzenin sağlıklı ve güvenli şekilde işleyişinin devamından sorumlu olduğunu belirten Özkan Özdemir, sektörde çalışanların iş güvenliği, iş sağlığı, teknoloji kullanımı ve eğitimle ilgili güncel bilgilere sahip olması gerektiğini anlattı.
Güvenlik şirketleriyle çalışmanın öneminin bu noktada ortaya çıktığına dikkat çeken Özdemir, “Günümüzde kurum, kuruluş, özel sektör ve benzeri çalışma ortaklığı içeren iş yerleri, güvenlik kontrollerini kendileri sağlamak, şirket tarafından işe alınan güvenlik görevlileriyle çalışmak istemektedir. Ancak bu durumun oluşturacağı olumsuzluklar göz ardı edilmektedir. İşin gerekliliğince yerine getirilmesi ve oluşabilecek olumsuzlukların ortadan kaldırılması için güvenlik danışmanlığından yararlanılması önem arz etmektedir” dedi.
Özkan Özdemir, gerekli sertifikalara sahip, işletmeye karşı sorumluluklarının bilincinde olan güvenlik şirketlerinin hedefinin güvenlik hizmet ve kalitesini en üst seviyede tutmak olduğunu da hatırlattı.
Sektördeki personelin kalitesi için ilkyardım eğitimi, kişisel hakların korunumu eğitimi, silah eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, çalışanda bu sıfatların olması için danışmanlık şirketlerin süreci özenle takip ettiğini ifade ederek şöyle devam etti;
“Güvenlik şirketleri danışmanlığını yaptığı işletmelere her bakımdan yeterli personelle çalışma imkanı sunmaktadır. Oluşabilecek olumsuzluk riski güvenlik şirketleri sayesinde en aza indirilir. Herhangi bir problemde personel sorumluluğunu üstlenen ve gereğinin yapılması yine güvenlik şirketlerinin görevlerindendir. Güvenlik danışmanlığı veren şirketler kendileriyle çalışan işletmelerin güvenlik ve memnuniyetinden sorumludur. Personelin işten ayrılma durumunda güvenliğin kesintiye uğramasına engel olur. Gerekli evrakların tutulmasından sorumlu güvenlik şirketleri sayesinde işe giriş çıkış ve bu gibi prosedürlerle işletmenin ilgilenmesine gerek kalmaz. Yani güvenlik şirketiyle çalışan işletmeler kanun ve yükümlülüklerin sebep olduğu baskı ve sorumluluklarla uğraşmak zorunda kalmaz. Güvenlik şirketleri sayesinde gelir vergisi ve işletmenin ödemekle yükümlü olduğu katma değer vergilerinden muaf tutulurlar. Bu da işletmeye önemli vergi avantajı sağlar”

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