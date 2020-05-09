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Termal kameralı 'dezenfektan tüneli' üretti

DHA

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde devlet memuru Koray Başsarı, tüm parça ve donanımlarını kendi üreterek, 37.3 derece sıcaklığın üzerindeki ısılara uyarı verip dezenfekte eden termal kameralı cihaz geliştirdi. Adana Adliyesi'nde görevli memur olan elektronik eşyalara ilgi duyan Koray Başsarı, koronavirüs salgınının ardından termal kameralı dezenfektan tüneli üretmeye karar verdi. Başsarı, bilgisayar ve kamera lensi dışındaki tüm donanım ve yazılımı kendisi tasarlayarak, projesini 15 günde hayata geçirdi. Tünel hakkında bilgi veren Başsarı, "Bu cihaz...

Termal kameralı 'dezenfektan tüneli' üretti

<br>Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde devlet memuru Koray Başsarı, tüm parça ve donanımlarını kendi üreterek, 37.3 derece sıcaklığın üzerindeki ısılara uyarı verip dezenfekte eden termal kameralı cihaz geliştirdi.<br>Adana Adliyesi'nde görevli memur olan elektronik eşyalara ilgi duyan Koray Başsarı, koronavirüs salgınının ardından termal kameralı dezenfektan tüneli üretmeye karar verdi. Başsarı, bilgisayar ve kamera lensi dışındaki tüm donanım ve yazılımı kendisi tasarlayarak, projesini 15 günde hayata geçirdi. Tünel hakkında bilgi veren Başsarı, "Bu cihaz otonom, internet üzerinden uzaktan kontrol ve manuel olarak kamera takibi yapabiliyor. Cihaz bulunduğu yerdeki sıcaklığın ölçülmesi ile çalışmaya başlıyor. Yani 37.3 ve üzeri bir sıcaklığı tespit ettiğinde otomatik olarak dezenfekte (sisleme) işlemi devreye giriyor. Sisleme şekli 3 farklı yöntemle çalışıyor. Ozon, dezenfektan ve rafine su ile dezenfekte yapılabiliyor" dedi.<br>'İSTEYEN DEZENFEKTAN YA DA OZON KULLANABİLİR'<br>Yaptığı araştırmalarla rafine suyun ılık olarak kullanıldığında virüse karşı faydalı olduğunu öğrendiğini kaydeden Başsarı, "Biz ılık su sislemesini sağlıyoruz. İsteyen dezenfektan ya da ozon kullanabilir. Sistem kamuda ya da bir stadyum girişinde binlerce kişinin aynı anda girdiğini düşündüğümüzde her girene dezenfekte uygulamayacak. 37.3 ve üzeri sıcaklığı hissettiğinde otomatik olarak uyarı veriyor ve dezenfekte ediyor. Cihazımız ortamdaki en yüksek sıcaklığı tespit diyor ve ekrana görüntülü olarak bilgisayara yansıtıyor. Cihaz 360 derece dönerek bulunduğu yerdeki en yüksek sıcaklığı tespit ediyor ve 37.3´ün üzerinde alarm olarak verebiliyor. Ayrıca 37.3 üzeri bir kişiyi tespit ettiğinde herhangi bir sağlık kuruluşuna entegre edildiğinde görüntülü olarak mesaj ile bilgi verebiliyor" diye konuştu.<br>İmkan sağlanması halinde çok kısa sürede seri üretime başlayabileceğini vurgulayan Başsarı, isteyen kamu kurumu ve şirketlere ücretsiz hizmet verebileceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN<br>2020-05-09 10:56:57<br>

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